В России коронавирусом за сутки заразились 4969 человек

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4969, общее количество инфицированных достигло 922 853. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

Число заразившихся за сутки второй раз за неделю оказалось менее 5 тыс. Согласно данным, суточный рост впервые опустился до 0,5%. Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось на 3557.

Согласно данным штаба, всего выздоровели 732 968 пациентов, что составляет 79,4% от общего число заразившихся в России. Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 68, это минимальное значение с 3 мая. Всего от инфекции умерли 15 685 человек - это 1,7% от общего числа заразившихся в России.-0-