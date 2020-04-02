В России коронавирусом заразились более 3,5 тыс. человек

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Новости темы "Распространение коронавируса"
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа за последние сутки в России выросло на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах, сообщает ТАСС.
По информации российского оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, выздоровели в настоящее время 235 человек, 30 умерли.
Зараженные зафиксированы за сутки в 29 регионах. Наибольшее количество заболевших за этот период в Москве (595), Московской области (43), Санкт-Петербурге (22), Нижегородской (13) и Ленинградской (11) областях.-0-