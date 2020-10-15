В России массовая вакцинация против коронавируса может начаться в последних числах ноября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса может начаться в конце ноября и декабре. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По словам министра, вакцинация против коронавируса будет проходить с учетом медицинских показаний, будут определенны контингенты лиц, которых будут прививать той или иной вакциной.

"Мы видим, что есть определенные медицинские показания для использования одной и другой вакцины, плюс параллельно проходит клинические исследования третья вакцина, разработанная Институтом Чумакова. Поэтому, отвечая на вопрос, каким образом вакцинация будет проходить: конечно же, с учетом медицинских показаний. Сейчас дополнительные данные, которые мы получаем, позволят нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом", - сказал Михаил Мурашко.

Министр также сообщил, что пациент с коронавирусом должен направляться в стационар не позднее третьих суток с начала болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии. "Мы видим, что, несмотря на то, что управляемость течением заболевания высокая, проблемы возникают у пациентов, поздно поступающих в стационары, тех, кто имеет хронические заболевания, особенно ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому, конечно же, популяризация знаний очень важна", - отметил Михаил Мурашко.-0-