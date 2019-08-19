19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах, сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.

Планируется, что нововведение позволит повысить эффективность образовательного процесса и уменьшить вред здоровью учеников.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации, основанные на анализе международного опыта. Установлено, что длительное использование школьниками мобильных телефонов может вызвать проблемы с психикой, гиперактивность, раздражительность, нарушения сна, а также снижение умственной работоспособности, ослабление памяти и внимания.

При разработке рекомендаций также учитывался опрос общественного мнения, согласно которому в России 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных во время уроков. Еще три четверти респондентов заявили, что учителя также должны меньше пользоваться личными телефонами в присутствии детей.

Новые правила не будут распространяться на учеников, которым устройства необходимы по состоянию здоровья, к примеру, для отслеживания уровня сахара в крови при сахарном диабете.

Минпросвещения рекомендует школам предусмотреть места для хранения мобильных телефонов учеников во время занятий, согласовать способы связи с родителями при необходимости, а также рассказывать детям о неблагоприятном для здоровья и обучения воздействии мобильных телефонов, воспитывать культуру пользования устройствами.

Методические рекомендации направят в регионы до начала нового учебного года.-0-