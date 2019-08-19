В России могут ввести единую сертификацию лабораторий по проверке качества нефти

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о единой сертификации на федеральном уровне лабораторий, проверяющих качество нефти, сообщает ТАСС.

С предложением о единой сертификации выступил председатель правления, президент "Транснефти" Николай Токарев. На встрече с главой правительства РФ он рассказал, что химико-аналитические лаборатории, которые проводят анализ качества нефти, "представляют собой разномастные структуры". Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами и оборудованием. "И естественно, что результаты у этих лабораторий часто расходятся. Нет единой шкалы оценки их работы. Там тоже представлены сотрудники "Транснефти", они аккредитованы в этих лабораториях, либо эти лаборатории по договору с нами осуществляют эту работу. Но необходимость их сертификации сегодня назрела", - отметил глава компании.

Николай Токарев предположил, что функцию сертификации могли бы взять на себя Росстандарт и Ростехнадзор, а нормативная база должна быть разработана правительством.

"Я думаю, что это (введение единой сертификации на федеральном уровне) правильно, - заявил Дмитрий Медведев. - Это нужно сделать как можно быстрее". Он отметил, что если до сих пор продолжается деятельность лабораторий, основанная на различных методиках и подходах, это тем самым создает благоприятную среду для повторения инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

По словам Дмитрия Медведева, правительство РФ в связи с инцидентом с загрязнением трубопровода "Дружба" проработает вопрос о передаче "Транснефти" оперативного контроля за всеми пунктами приема нефти.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-