В России на заводе взорвался боеприпас, погиб рабочий

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боеприпас сдетонировал на металлургическом заводе на Кубани, погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
"29 января на территории металлургического завода при распиле прессованного лома металла для его последующей переработки произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. Производивший данные работы 25-летний рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ, следователи устанавливают отправителя партии металлолома, в котором находился боеприпас. ЧП произошло на заводе в Абинском районе.-0-