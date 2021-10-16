В России начали испытания платформы для вакцин от нескольких вирусов сразу

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Центра им.Гамалеи приступили к доклиническим исследованиям платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь идет о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать человека от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время. Возможен такой подход - совмещаются различные антигены вирусов гриппа и коронавируса", - рассказал директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, никакого отношения к "Спутнику V" эта технология вообще не имеет, за исключением того, что обе разработаны в институте им. Гамалеи.-0-