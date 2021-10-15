В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациенты Научно-исследовательского института гриппа имени А.А.Смородинцева в пятницу получили первые дозы вакцины "Бетувакс" в рамках начавшихся клинических исследований препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), разработавшей препарат совместно с компанией "Бетувакс".

"В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу исследования будут проведены на 170 пациентах", - сообщили в пресс-службе компании.

Участники испытаний получат два компонента препарата с интервалом в 28 дней. По словам генерального директора контрактно-исследовательской компании "КЭГ БИО" Николая Крючкова, первые 20 уже отобранных добровольцев получат реальный препарат, использование плацебо планируется на следующих этапах исследований. Ранее авторы препарата сообщали, что ожидают минимальных побочных эффектов от ее применения за счет особенностей состава субъединичной рекомбинантной вакцины.

"Она содержит только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка и, следовательно, снизить аллергенность препарата. Вакцина не содержит вирусов и вирусных векторов, генетического материала в виде ДНК и РНК, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов", - уточнили в компании.

По результатам доклинических исследований на животных вакцина "Бетувакс-КоВ-2" показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса, отметили разработчики. Работа по созданию новой вакцины была поддержана Фондом развития венчурного инвестирования Москвы.

На базе нескольких клинических центров, расположенных в Санкт-Петербурге и Перми, сейчас продолжается скрининг добровольцев. Участвовать в испытаниях вакцины смогут только здоровые пациенты в возрасте от 18 до 60 лет, ранее не болевшие COVID-19 и не проходившие курс вакцинации против коронавирусной инфекции, отметили разработчики.-0-