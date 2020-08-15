В России началось производство вакцины от коронавируса

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Минздрава РФ, началось в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Начато производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.-0-