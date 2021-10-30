В России начинаются нерабочие дни из-за роста заболеваемости COVID-19

30 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19, начинаются в России.

Предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19 было озвучено вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Она отмечала, что регионы с наиболее трудной эпидемической ситуацией могут ввести нерабочие дни раньше - с 23 октября. 20 октября Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

Воспользоваться полномочиями решили главы шести регионов: Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, где нерабочие дни начались с 25 октября и продлятся до 7 ноября. Еще часть регионов, в частности Москва и Подмосковье, ввели нерабочие дни с 28 октября.

Помимо нерабочих дней, школам были даны рекомендации по введению каникул, а вузы могут организовать дистанционное обучение или самоподготовку студентов.-0-