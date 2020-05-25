В России начнут поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"И для нас, конечно, приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство России системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим мы работаем над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы", - отметил Дмитрий Чернышенко на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли.

По данным вице-премьера, до 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, которые подготовят Роспотребнадзор и Ростуризм. "Это позволит отрасли понимать те правила, в рамках которых компании будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности, и сроки, когда они могут запуститься", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Он заявил, что рекомендация воздержаться от турпоездок из России за рубеж из-за коронавируса продолжает действовать. "Мы знаем, что опасность второй волны существует, медики и специалисты нам об этом говорят, она остается высокой. Мы помним, что первая волна пришла в Россию извне. Ее удалось остановить, в том числе за счет жестких мер, ограничений на въезд в страну. Правительство создало национальный защитный барьер, и его необходимо сохранить. Это означает, что для въезжающих правила будут оставаться жесткими, включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счет и будут продолжать действовать рекомендации Ростуризма по возможности воздерживаться от поездок за пределы страны", - сказал вице-премьер.-0-