В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории российской правоприменительной практики вступил в силу приговор к пожизненному лишению свободы главе международного наркокартеля, причастного к контрабанде почти 700 кг героина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Глава преступной группировки Шерали Табаров был приговорен к пожизненному сроку за торговлю наркотиками в конце 2017 года. Сегодня стало известно, что Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Московского областного суда по уголовному делу в отношении организатора международного преступного сообщества, а также руководителей и активных участников криминальной организации, которые обвинялись в контрабанде и сбыте героина в особо крупных размерах. "Впервые в России вступил в силу приговор о наказании в виде пожизненного лишения свободы для организатора международного преступного сообщества, ранее судимого на территории страны за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", - сказала Ирина Волк.

Также отмечается, что 14 руководителей и участников наркокартеля приговорены к срокам лишения свободы от 6 до 23 лет.

По словам Ирины Волк, полицейские почти четыре года расследовали дело Шерали Табарова. Участники преступного сообщества создали канал поставок особо крупных партий героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через другие страны Средней Азии в Россию. Сбыт наркотиков происходил через разветвленную сеть в различных регионах России. "В результате кропотливой работы следователями и оперативными сотрудниками была выявлена сложная схема деятельности преступного сообщества. Фигуранты были изобличены в совершении 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 696 кг героина", - проинформировала официальный представитель МВД России.-0-