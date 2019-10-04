В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из месторождений в Якутии (Россия) специалисты компании "Алроса" нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше. Об этом сообщает РБК .

"Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы", - заявил заместитель директора НИГП "Алроса" по инновационной работе Олег Ковальчук.

"Внешний" алмаз невелик (вес 0,62 карата, максимальные размеры 4,8х4,9х2,8 мм), а перемещающийся по его внутренней полости кристалл - примерно в 30 раз меньше (0,02 карата). По мнению экспертов компании "Алроса", первым образовался именно внутренний алмаз, внешний же сформировался вокруг него позднее. Как именно произошло, что вместо единого кристалла образовалась "матрешечная" система из двух камней, пока неясно. Возраст алмаза, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет, сообщает ТАСС.

По словам Олега Ковальчука, эта находка уникальна, поскольку обычно образующиеся в кристаллах полости заполняются другими минералами.

Стоимость уникального алмаза не называется, не сообщается и то, какой будет его дальнейшая судьба.-0-