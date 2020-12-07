В России нет необходимости ограничивать передвижение между регионами из-за COVID-19 - Песков

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые меры по борьбе с пандемией коронавируса по-прежнему позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в передвижении граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко о том, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами РФ.

"Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия пандемии и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", - сказал Дмитрий Песков.

Вместе с тем он напомнил об особых полномочиях, которые есть у глав регионов для борьбы с распространением вируса. "Главы регионов вольны использовать эти полномочия, разумеется, в согласовании с правительственной комиссией для принятия экстренных и эффективных мер по борьбе с распространением инфекции", - добавил пресс-секретарь.-0-