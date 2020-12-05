В России новый максимум с начала пандемии - 28 782 заразившихся за сутки

5 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 782, что стало новым максимумом с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущий максимум, зарегистрированный 3 декабря, составлял 28 145 заразившихся за сутки. В общей сложности в России за время пандемии выявили 2 431 731 случай заражения.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 27 644. Всего уже выздоровели 1 916 396 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 508. Всего от инфекции умерли 42 684 пациента. В стране регистрируют больше 500 смертей пятый день подряд.

Согласно данным штаба, число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся. Доля вылечившихся возросла до 78,8%. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,76%.-0-