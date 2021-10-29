В России новый суточный максимум: 1163 смерти от COVID-19

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1163 против 1159 днем ранее, это новый максимум, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Всего из-за коронавируса в России умерли 236 220 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась 2,8%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 39 849, до 8 432 546. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%.

Количество вылечившихся россиян за сутки возросло на 30 462. Впервые с начала эпидемии этот показатель превысил 30 тыс. Всего уже выздоровели 7 302 515 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 86,6% от общего числа заразившихся.-0-