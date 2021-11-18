В России новый суточный максимум: 1251 смертельный случай COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1251 против 1247 днем ранее, до 260 335, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась 2,82%.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 374, до 9 219 912. В относительном выражении прирост числа заболевших - 0,41%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 414, до 7 919 250. Доля выписанных пациентов достигла 85,9% от общего количества заразившихся.-0-