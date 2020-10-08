В России обяжут авиакомпании устанавливать видеокамеры в самолетах

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России авиакомпании должны будут установить в самолетах камеры видеонаблюдения, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

Как следует из документа, требование станет обязательным для уже используемых самолетов с 2025 года, а для новых, которые только поступают в парк перевозчика, с 2023-го. Отмечается, что видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток.

Такие же требования в постановлении применяются и к иностранным авиакомпаниям.-0-