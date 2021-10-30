В России обновился суточный максимум: выявлен 40 251 случай заражения COVID-19

30 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 251, что стало новым максимумом с начала эпидемии, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала эпидемии заразились 8 472 797 человек. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, впервые превысило 900 тыс. Сейчас в России болеют 903 993 человека.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 28 909. Всего уже выздоровели 7 331 424 человека. Доля выписанных пациентов по-прежнему 86,5% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1160 против 1163 днем ранее, до 237 380. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%.-0-