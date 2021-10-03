В России обновлен суточный максимум смертей из-за коронавируса

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 890 против 886 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего из-за COVID-19 в стране умерли 209 918 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,77%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тыс.: за семь дней штаб зарегистрировал 6 018 смертей от нового заболевания. Предыдущий максимум - 5 682 умерших - был зафиксирован неделей ранее.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 25 769, до 7 586 536. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 2 января.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 391, до 6 725 965. Доля выписанных пациентов снизилась до 88,7% от общего числа заразившихся.-0-