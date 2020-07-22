В России официально сообщили о случае повторного заражения COVID-19

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Владимирской области РФ Владимир Сипягин заявил о случае повторного заражения коронавирусом в регионе. Это первое официальное сообщение о повторном заражении на территории России, передает ТАСС.

Всего в стране зафиксировано 789190 случаев заражения, из них новых - 5862. За сутки умерли 165 человек с COVID-19, за весь период распространения инфекции - 12745.

В Москве зафиксировано 235363 случая заражения, из них новых - 638. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что доля населения с антителами к коронавирусу в Московском регионе превысила 23-24%.

По словам заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, в России с ноября по январь возможен сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса, но он не будет сильно выражен.-0-