В России определили наиболее популярные среди туристов города

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России туристы в 2020 году больше всего времени проводили в Барнауле, Хабаровске и Благовещенске. К такому выводу пришли специалисты сервиса OneTwoTrip, сообщает телеканал "МИР24".

Путешественники больше всего времени проводили в Барнауле - 11,1 дня. В Хабаровске и Благовещенске они оставались в среднем по 10,9 дня. Четвертое место занял Петропавловск-Камчатский - поездка туда в среднем длилась 10,7 дня. Также туристы проводили по 10,4 дня в Улан-Удэ и Симферополе. Наименьший интерес вызвали Пенза - оттуда путешественники уезжали через 3,8 дня, и Казань - там они в среднем проводили 3,9 дня.

В основу исследования легли данные о продолжительности перелетов туда-обратно по 100 наиболее популярным направлениям. Отмечается, что самым популярным российским регионом в период новогодних праздников у туристов стала Калининградская область. На даты январских каникул забронировано около 95% жилья.-0-