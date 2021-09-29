В России оштрафовали Google на 6,5 млн рос.руб. за отказ удалить запрещенный контент

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 6,5 млн российских рублей компанию Google по двум эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию, сообщает ТАСС.
"422-й мировой судебный участок признал Google виновным еще по двум эпизодам административных правонарушений, предусмотренных п.4. ст.13.14 (неудаление владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом РФ), и назначил наказание в виде штрафа в размере 6,5 млн рублей", - сообщили агентству в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.
Ранее мировой суд оштрафовал Google на 32,5 млн российских рублей за отказ удалить запрещенную информацию и локализовать базы данных российских пользователей в РФ. Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных Google российскими судами, составила 39 млн российских рублей.
Роскомнадзор ранее сообщал о неудалении порталом YouTube, принадлежащим Google, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию.-0-