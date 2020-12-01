В России от COVID-19 умерли 569 человек за сутки - максимум с начала пандемии

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 569 против 368 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 40 464 пациента, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 26 402 до 2 322 056. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост четыре дня не превышает 1,2%.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 763. Всего уже выздоровели 1 803 467 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась с 77,5% до 77,7% от общего числа заразившихся.-0-