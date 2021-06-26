В России от коронавируса за сутки умерли 619 человек - максимум с 24 декабря

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 619 против 601 днем ранее. Прирост стал максимальным с 24 декабря 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии умерли 132 683 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки возросло на 21 665, это максимальный показатель с 21 января 2021 года. Общее количество инфицированных сейчас составляет 5 430 753. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

Количество вылечившихся возросло за сутки на 14 347. Всего с начала пандемии уже выздоровели 4 943 986 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91% от общего числа заразившихся.-0-