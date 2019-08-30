В России открыли единственное в мире месторождение карлтонита

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые идентифицировали найденный в Мурунском массиве на границе Якутии, Иркутской области и Забайкалья камень как F-аналог карлтонита, редчайшего минерала, единственное в мире месторождение которого было утрачено в Канаде. Об этом сообщает 29 августа ТАСС.

Фторкарлтонит нашли в уникальном месторождении поделочного камня чароита в Мурунском массиве. Неизвестный минерал сине-голубого цвета, ранее не встречавшийся в этих местах, передали в РАН для идентификации. Порошковый рентгенодифракционный анализ установил, что это карлтонит, очень редкий минерал, относящийся к силикатам и ранее добывался лишь в одном месторождении в щелочном массиве Сент-Илер в Канаде.

Камень обнаружили ученые Института геохимии (ИГХ) СО РАН и Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Ученые ИРНИТУ описывают его как камень красивой окраски с богатой палитрой оттенков - от светло-голубого до темно-голубого, который встречается в чароитовой породе совместно с фиолетовым чароитом, серо-зеленым пектолитом, бледно-розовым апофиллитом и темно-зеленым пироксеном. Он относится к редчайшим минералам, которые встречаются в одном-двух местах на Земле, либо образуются в настолько микроскопических количествах, что их возможно обнаружить только с помощью высокоточного оборудования.

Учитывая его неимоверную редкость, украшения из фторкарлтонита будут пользоваться большим спросом и стоить достаточно дорого. В настоящее время за камнем охотятся коллекционеры редких минералов.

Сейчас увидеть уникальный минерал можно только в Государственном минералогическом музее в ИРНИТУ в Иркутске.-0-