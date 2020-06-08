В России отмечают 10-кратный рост количества недостоверной информации в интернете

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура России отмечает более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.

"По состоянию на 4 июня Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 - для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции", - сообщили с пресс-службе. При этом за весь 2019 год в Роскомнадзор направлено 134 требования, из них лишь 12 - в отношении фейков.

Среди основных сюжетов фейковых сообщений - власти и врачи якобы скрывают реальные масштабы распространения инфекции и данные о человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо даже организации госпереворота, а также о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни.

Волну фейков подхватили любители конспирологии. "В последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного рода конспирологические теории о намеренном распространении коронавирусной инфекции или ложной информации о данном вирусе с целью решения геополитических и экономических задач", - констатировали в Генпрокуратуре РФ.

Не прошли мимо новых возможностей и мошенники - выявлялись фейковые сообщения, распространяемые для незаконного извлечения материальной выгоды в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (включая сайты, предлагающие продажу поддельных пропусков для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам).

В Генпрокуратуре РФ напомнили, что для граждан самое серьезное наказание за фейковые новости предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 УК РФ. Если распространение фейка повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то виновный может быть лишен свободы на срок до трех лет, а если к смерти человека или иным тяжким последствиям - до пяти лет. Впрочем, факт распространения недостоверной общественно значимой информации не всегда образует состав правонарушения либо преступления, добавили в Генпрокуратуре РФ.-0-