ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 21 апреля 2020
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:36 В Минске автомобиль сбил нетрезвого пешехода Происшествия
09:34 В Казахстане продолжат смягчать карантинные меры В мире
09:24 В Полоцке при пожаре в общежитии эвакуировали 36 человек Происшествия
09:20 В России ожидают снижения реального ВВП на 4-4,5% В мире
09:00 Зеленые аллеи, бесплатные электросамокаты, никаких автомобилей во дворе: европейский квартал в Минске Общество
08:55 "Минск Мир": столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире Общество
08:38 Европейская олимпийская квалификация по настольному теннису перенесена на 2021 год Спорт
08:33 В Гомеле планируют отремонтировать дороги в более чем 100 дворах в этом году Регионы
08:17 Живопись и графику Геннадия Говора представят в Гомеле Афиша
08:07 Из-за пандемии Трамп намерен приостановить иммиграцию в США В мире
07:56 Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса В мире
07:51 Музей Белорусского Полесья подготовил выставку "Дорога к Победе" Культура
07:40 В США завершают разработку нового теста на коронавирус В мире
07:32 Профсоюзы Брестской области перечислили на борьбу с COVID-19 около Br300 тыс. Регионы
07:19 Число самозанятых в Гродненской области растет: за год стало в 1,5 раза больше парикмахеров Регионы
07:11 В Глубоком во время акции украсят здания к 9 Мая Регионы
07:01 Дистанционный конкурс вокалистов объявлен в Витебской области Регионы
07:00 Картина дня: ассоциация радиовещания, первая соль Нежинского ГОКа и кирпичи с историей Общество
00:49 Имя обладателя Международной Букеровской премии станет известно позже В мире
00:23 Количество погибших в результате стрельбы в Новой Шотландии возросло до 19 В мире
20.04.20
20.04.20 23:45 Неизвестные у берегов Бенина захватили контейнеровоз В мире
20.04.20 23:05 Трамп планирует выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси В мире
20.04.20 22:44 Ученые из Уэльса разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса В мире
20.04.20 22:20 Евросоюз и Великобритания начали второй раунд переговоров о жизни после Brexit В мире
20.04.20 21:48 Более тысячи мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 23 апреля Регионы
20.04.20 21:31 Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель В мире
20.04.20 21:19 БОКК ищет новые источники поставки средств индивидуальной защиты для волонтеров и соцслужбы Общество
20.04.20 20:59 Житель Гродно получил штраф в 50 БВ за перепродажу масок и антисептиков Происшествия
20.04.20 20:31 Остатки кораблей с сокровищами найдены на дне Средиземного моря Калейдоскоп
20.04.20 20:03 Актриса Гомельского драмтеатра: улыбайтесь, даже под маской Культура
Все новости
Все новости
В мире
21 апреля 2020, 09:20

В России ожидают снижения реального ВВП на 4-4,5%

Фото ТАСС
Фото ТАСС
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Казахстане продолжат смягчать карантинные меры
Европейская олимпийская квалификация по настольному теннису перенесена на 2021 год

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) ожидают снижения реального ВВП России на 4-4,5%. Восстановление на 2-3% прогнозируют в 2021 году, сообщает ТАСС.

Пессимистичный сценарий развития событий предусматривает падение реального ВВП на 7-7,5% и начало восстановления экономики только в 2022 году.

Что касается мировой экономики, АКРА прогнозирует в рамках базового сценария ее падение на 2,6% в 2020 году, с дальнейшим ростом на 3,6% в 2021 году. При пессимистичном сценарии падение может составить 3,8% в 2020 году и восстановление на 0,8% в 2021-м.

Базовый сценарий основан на предположении, что карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью сняты в случае появления эффективного лекарства, или большая часть населения перенесет заболевание, или вакцинируется и таким образом приобретет иммунитет.

При этом в АКРА считают, что длительность восстановления экономики РФ критическим образом зависит от того, насколько банковская система будет способна закрыть разрывы ликвидности в пострадавших трудоемких отраслях, а также от того, будет ли государство увеличивать поддержку потребительского спроса.

Также прогнозируется, что реальные доходы россиян в 2020 году упадут на 6,4%, а при худшем развитии событий - на 9,9%. Что касается безработицы в России, то при базовом сценарии она будут на уровне 6,7% от экономически активного населения, при пессимистичном - 8,9%. Инфляция может составить 5,2%, в худшем случае - 7,7%.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВВП вирус Россия
Новости рубрики В мире
Аскар Мамин. Фото КАЗИНФОРМ В Казахстане продолжат смягчать карантинные меры
Дональд Трамп. Фото EPA - EFE Из-за пандемии Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Фото из архива Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса
Фото из архива В США завершают разработку нового теста на коронавирус
Фото с официальной страницы ManBookerPrize в Facebook Имя обладателя Международной Букеровской премии станет известно позже
Фото CTV Количество погибших в результате стрельбы в Новой Шотландии возросло до 19
Главное
Александр Лукашенко "Мы пока ни в чем не ошиблись" - Лукашенко уверен в белорусской тактике борьбы с коронавирусом
В Беларуси выздоровели и выписаны 514 зараженных COVID-19
Ситуация с наличием масок и антисептиков в Беларуси выровнялась, спрос будет удовлетворен - КГК
"Минск Мир": столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире
Топ-новости
Картина дня: ассоциация радиовещания, первая соль Нежинского ГОКа и кирпичи с историей
На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5 млн и 79 тыс. евро
Врач и депутат о вреде самолечения, профессиональном долге и благодарности медикам
Зеленые аллеи, бесплатные электросамокаты, никаких автомобилей во дворе: европейский квартал в Минске
Судьбы, сложенные в треугольник: Владимир Дибров
Трамп планирует выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси
Минобразования: использование масок в школе носит рекомендательный характер
Совмин одобрил проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС
Европейская олимпийская квалификация по настольному теннису перенесена на 2021 год
Центры образования ПВТ подключились к производству средств защиты для медиков
Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19
В Беларуси разработан законопроект о неплатежеспособности и несостоятельности
Ввод жилья в Беларуси в I квартале увеличился на 9,7%
ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения
ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.