В России ожидают снижения реального ВВП на 4-4,5%

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) ожидают снижения реального ВВП России на 4-4,5%. Восстановление на 2-3% прогнозируют в 2021 году, сообщает ТАСС.

Пессимистичный сценарий развития событий предусматривает падение реального ВВП на 7-7,5% и начало восстановления экономики только в 2022 году.

Что касается мировой экономики, АКРА прогнозирует в рамках базового сценария ее падение на 2,6% в 2020 году, с дальнейшим ростом на 3,6% в 2021 году. При пессимистичном сценарии падение может составить 3,8% в 2020 году и восстановление на 0,8% в 2021-м.

Базовый сценарий основан на предположении, что карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью сняты в случае появления эффективного лекарства, или большая часть населения перенесет заболевание, или вакцинируется и таким образом приобретет иммунитет.

При этом в АКРА считают, что длительность восстановления экономики РФ критическим образом зависит от того, насколько банковская система будет способна закрыть разрывы ликвидности в пострадавших трудоемких отраслях, а также от того, будет ли государство увеличивать поддержку потребительского спроса.

Также прогнозируется, что реальные доходы россиян в 2020 году упадут на 6,4%, а при худшем развитии событий - на 9,9%. Что касается безработицы в России, то при базовом сценарии она будут на уровне 6,7% от экономически активного населения, при пессимистичном - 8,9%. Инфляция может составить 5,2%, в худшем случае - 7,7%.-0-