В России пятый день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 822 против 828 денем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

Пятый день подряд фиксируется более 800 смертей, в последний раз такое было в конце августа. Всего от коронавируса в России умерли 203 095 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,75%, следует из данных штаба.

Число зараженных выросло на 22 041 - до 7 398 415. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 325. Всего уже выздоровели 6 590 933 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,1% от общего числа заразившихся.-0-