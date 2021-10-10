В России пятый день подряд регистрируют более 900 смертей от коронавируса

10 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 647. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 775 365, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост составил 0,37%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 274. Всего уже выздоровели 6 858 119 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 962 против 968 днем ранее - до 216 415. Таким образом, в стране регистрируют свыше 900 смертей от ковида в сутки пятый день подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.

По подсчетам ТАСС, число выявленных в России за неделю случаев заражения коронавирусом стало максимальным с конца декабря 2020 года.

Что касается ситуации в Москве, то количество подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 4610 против 6001 днем ранее - до 1 678 675 случаев заражения. В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Число смертей от ковида в российской столице увеличилось за сутки на 72 против 70 днем ранее - до 29 667, следует из сообщения штаба.-0-