В России планируют создать многоразовую ракету

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" готов приступить к разработке полноценного эскизного проекта ракеты с возвращаемой ступенью. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"С учетом накопленного на сегодняшний день опыта РКЦ "Прогресс" готов к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью", - сказал Дмитрий Баранов.

По словам гендиректора РКЦ, проработки ракеты на метановом двигателе с многоразовой ступенью ведутся с 2015 года. Дмитрий Баранов отметил, что вопрос массового совершенства такого носителя будет решаться за счет оптимального распределения силовых элементов в конструкции ступени.

"Кроме того, массовое совершенство ступени в большей степени зависит от параметров двигательной установки - в этой части специалисты РКЦ "Прогресс" активно работают с разработчиком перспективного кислород-метанового двигателя", - подчеркнул гендиректор предприятия.

При этом в верхних ступенях РКЦ "Прогресс" в перспективе рассматривает возможность применения композиционных материалов при изготовлении топливных баков.

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году. РКЦ "Прогресс" проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов под нее. Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у "Союза-2", а грузоподъемность несколько больше - до 10 т на низкую околоземную орбиту при пуске с космодрома Восточный.-0-