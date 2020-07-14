В России почти половина работодателей заявили о сокращении числа сотрудников

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 14 июля 2020
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:55 Белорусский народ сам сделает свой выбор, без подсказки "доброжелателей" извне - МИД Политика
11:54 Онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле" объединил более 4 тыс. участников из разных стран Культура
11:29 Дожди и порывистый ветер ожидаются по востоку Беларуси 15 июля Общество
11:29 Жительницу Буда-Кошелевского района оштрафовали на Br675 за жестокое обращение с кошкой Происшествия
11:21 В России за сутки выявили более 6,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19 В мире
11:20 Ключи от новых квартир получили 39 многодетных семей Слуцка Регионы
11:17 Дело о хищении из ювелирного магазина в Минске направлено в суд Происшествия
11:07 В Бруклине неизвестный стрелял по прохожим, пятеро ранены В мире
11:03 Светлогорский ЦКК в I полугодии увеличил продажи сульфатной беленой целлюлозы на 85,7% Регионы
10:48 Житель Барановичского района нашел на пастбище артснаряд времен войны Происшествия
10:46 День молодежи на "Славянском базаре в Витебске" пройдет 18 июля Культура
10:44 Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США возросло до 59 В мире
10:41 В Витебской области в этом году уничтожено более 200 кг мака Происшествия
10:39 Уголовное дело возбуждено по факту двойного убийства в Гомеле Происшествия
10:36 Температура воздуха в Беларуси 13 июля была на 2-6 градусов ниже нормы Общество
10:33 Рапсовое масло в I полугодии обеспечило более 60% экспорта сельхозпродукции через БУТБ Экономика
10:29 В России почти половина работодателей заявили о сокращении числа сотрудников В мире
10:18 Страны ЕАЭС намерены совместно реализовать космический проект Общество
10:16 Гродненские таможенники выпускают 90% транзитных товаров менее чем за 10 минут Регионы
10:13 Численность населения городов-спутников Минска увеличивается Регионы
10:10 Подросток скончался в Монголии от бубонной чумы В мире
10:07 Двое грибников-пенсионеров заблудились в лесах Жлобинского и Речицкого районов Происшествия
10:01 Бесплатный онлайн-ресурс по осознанному родительству создан в Беларуси Технологии
09:55 В Казахстане за двое суток произошло 57 лесных и степных пожаров В мире
09:50 Необычное самодельное оружие нашли у витебчанина Происшествия
09:43 Из водоема в Гомеле достали тело мужчины Происшествия
09:43 Чартеры в Тунис отложены как минимум до 22 июля Общество
09:30 Беларусь уникальная: культура и традиции - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" Культура
09:17 Новое футбольное поле в Барановичах планируют обустроить до конца года Регионы
09:10 Тела двух мужчин обнаружили на улице в Гомеле Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
14 июля 2020, 10:29

В России почти половина работодателей заявили о сокращении числа сотрудников

Фото ТАСС
Фото ТАСС

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России около 45% работодателей заявили о сокращении численности персонала в их компаниях на конец мая. В среднем под сокращение попали около 20% сотрудников, сообщает ТАСС.

Такие данные приводятся в аналитических материалах российской платформы поиска работы HeadHunter.

"Однако увеличилась доля компаний, чьи представители заявили об увеличении штата: в апреле их было 3%, сейчас - 14%. В вопросе о планах по уменьшению или увеличению штата в ближайшие полгода в апреле было гораздо больше неопределенности в ответах, в мае же ответов о возможном увеличении численности сотрудников стало больше (35% против 21%)", - говорится в исследовании.

Те, кто планирует сокращение персонала в ближайшие месяцы, говорят об уменьшении численности в среднем на 16%. А кто планирует увеличение штата - подразумевает в среднем увеличение численности на 10%.

Отмечается, что треть компаний не ожидала изменения зарплат в ближайшие полгода. Причем наиболее уверенными в этом плане себя чувствовали средние и крупные компании, а также компании Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ожидали уменьшения зарплат сотрудников 27% компаний (45% среди компаний с численностью от 100 до 250 человек). В апреле 20% компаний заявили, что сократили число сотрудников, причем чаще всего об этом заявляли небольшие компании (до 100 сотрудников - 24%) и крупнейшие (свыше 3 тыс. сотрудников - 27%), а также почти половина компаний из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа (46%).

Кроме того, фонд оплаты труда с началом кризиса сократился в 56% опрошенных компаний: в среднем уменьшение произошло на 28%. В каждой десятой он увеличился, у каждой третьей он не изменился. О планах по уменьшению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей, а об увеличении - 23%.

Изменения рассчитаны за первые полугодия (2019-2020 годов) по данным, актуальным на 30 июня 2020 года. Выборка составила 250 компаний со всей России.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
зарплата Россия трудоустройство
Новости рубрики В мире
Фото из архива В России за сутки выявили более 6,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Фото nydailynews.com В Бруклине неизвестный стрелял по прохожим, пятеро ранены
Фото Picture Alliance Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США возросло до 59
Фото из архива Подросток скончался в Монголии от бубонной чумы
Фото Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана В Казахстане за двое суток произошло 57 лесных и степных пожаров
Фото Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае из-за разгерметизации трубопровода
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе
В Беларуси выздоровели и выписаны 55 492 пациента с COVID-19
ЦТ по географии проходит сегодня в Беларуси
Минск в ярких красках! Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выиграйте 1000 рублей!
Топ-новости
Белорусские медики провели сверхсложную операцию у пациента с опухолью внутри спинного мозга
Беларусь уникальная: культура и традиции - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
Бесплатный онлайн-ресурс по осознанному родительству создан в Беларуси
Белорусский народ сам сделает свой выбор, без подсказки "доброжелателей" извне - МИД
Численность населения городов-спутников Минска увеличивается
Страны ЕАЭС намерены совместно реализовать космический проект
Ключи от новых квартир получили 39 многодетных семей Слуцка
Терешко: белорусы не захотят потерять независимость и суверенитет
Чартеры в Тунис отложены как минимум до 22 июля
Светлогорский ЦКК в I полугодии увеличил продажи сульфатной беленой целлюлозы на 85,7%
В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми
Совет Республики проведет до конца июля серию прямых телефонных линий
Банки не могут увеличивать проценты по кредиту в одностороннем порядке - Нацбанк
РЕПОРТАЖ с ароматом лаванды из Ветковского района
КГК рассказал новые подробности дела Белгазпромбанка
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.