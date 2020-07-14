В России почти половина работодателей заявили о сокращении числа сотрудников

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России около 45% работодателей заявили о сокращении численности персонала в их компаниях на конец мая. В среднем под сокращение попали около 20% сотрудников, сообщает ТАСС.

Такие данные приводятся в аналитических материалах российской платформы поиска работы HeadHunter.

"Однако увеличилась доля компаний, чьи представители заявили об увеличении штата: в апреле их было 3%, сейчас - 14%. В вопросе о планах по уменьшению или увеличению штата в ближайшие полгода в апреле было гораздо больше неопределенности в ответах, в мае же ответов о возможном увеличении численности сотрудников стало больше (35% против 21%)", - говорится в исследовании.

Те, кто планирует сокращение персонала в ближайшие месяцы, говорят об уменьшении численности в среднем на 16%. А кто планирует увеличение штата - подразумевает в среднем увеличение численности на 10%.

Отмечается, что треть компаний не ожидала изменения зарплат в ближайшие полгода. Причем наиболее уверенными в этом плане себя чувствовали средние и крупные компании, а также компании Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ожидали уменьшения зарплат сотрудников 27% компаний (45% среди компаний с численностью от 100 до 250 человек). В апреле 20% компаний заявили, что сократили число сотрудников, причем чаще всего об этом заявляли небольшие компании (до 100 сотрудников - 24%) и крупнейшие (свыше 3 тыс. сотрудников - 27%), а также почти половина компаний из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа (46%).

Кроме того, фонд оплаты труда с началом кризиса сократился в 56% опрошенных компаний: в среднем уменьшение произошло на 28%. В каждой десятой он увеличился, у каждой третьей он не изменился. О планах по уменьшению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей, а об увеличении - 23%.

Изменения рассчитаны за первые полугодия (2019-2020 годов) по данным, актуальным на 30 июня 2020 года. Выборка составила 250 компаний со всей России.-0-