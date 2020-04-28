В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 192 тыс. человек

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 192 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего проведено более 3,1 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки проведено 119 тыс. исследований.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.-0-