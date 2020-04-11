В России под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 159 тыс. человек

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией под наблюдением медиков остаются 159 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ресурса стопкоронавирус.рф. "По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением остаются 159 тыс. человек", - говорится в сообщении. При этом 10 апреля пресс-служба Роспотребнадзора информировала, что под наблюдением находились 162 тыс. человек. Было проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Согласно актуальной статистике, в мире коронавирусная инфекция диагностирована у 1,7 млн человек, умерли от COVID-19 более 100 тыс. человек. Что касается России, то, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, здесь зафиксировали 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!