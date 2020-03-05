В России подтвержден седьмой случай коронавируса

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России. Информацию об этом распространил российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с этой инфекцией, сообщает БЕЛТА.

"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - говорится в сообщении штаба. Эпидемиологическое расследование установило, что итальянец прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта с симптомами ОРВИ он обратился за медицинской помощью. "Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное", - подчеркнули в штабе. Под медицинским наблюдением находятся также контактировавшие с ним лица.

Ранее в России были выявлены два гражданина Китая с заболеванием коронавирусом. После прохождения лечения они выздоровели. Кроме того, коронавирус выявлен у троих россиян, доставленных на карантин в Казань из Японии с туристического лайнера Diamond Princess. 2 марта было подтверждено наличие коронавируса у россиянина, вернувшегося из Италии.-0-