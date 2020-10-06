В России показатель коллективного иммунитета к COVID-19 среди детей достигает 71%

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу (до 71%) выявлен у дошкольников и детей раннего школьного возраста. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова, сообщает ТАСС.

По ее словам, серологические исследования были проведены в 26 регионах России, обследовано почти 74,5 тыс. человек. "Диапазон серопревалентности мы получили от 6% до 50%, такой разброс по регионам. По возрастным группам максимальные - до 71% - показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста", - сказала Елена Ежлова.

При этом по социально-профессиональному составу наибольшие показатели коллективного иммунитета имеют работники здравоохранения (48%) и образования (до 42%). Различается уровень коллективного иммунитета и по регионам. "То есть там, где эпидпроцесс начался раньше, там уровень серопревалентности выше. Ну а там, где меньше пораженность и эпидпроцесс был не таким активным, меньший уровень серопревалентности", - пояснила Елена Ежлова.

Роспотребнадзор с сентября также проводит исследование на выявление коронавируса среди студентов и школьников старших классов. За это время было обследовано почти 4 тыс. человек. У учащихся средних специальных образовательных учреждений вирус нашли в 2,5% случаев, у студентов - в 1,3%.-0-