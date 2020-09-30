В России потери въездного туризма от закрытия границ к концу года могут составить $8-9 млрд

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери российского въездного туризма от закрытия границ составили порядка $7 млрд, к концу года этот показатель может достичь $8-9 млрд. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, сообщает ТАСС.

"Потери от закрытия границ для въездного туризма мы оцениваем порядка $7 млрд, к концу года, я думаю, они будут оцениваться в объеме порядка $8-9 млрд", - сказал Андрей Игнатьев.

Въезд туристов в Россию прекратился в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, напомнил эксперт. При этом в 2019 году российская экономика получила благодаря иностранным туристам порядка $10 млрд, отметил президент РСТ.

По оценкам туроператоров, восстановление въездного туризма может начаться не раньше 2021 года, сообщала ранее Ассоциация туроператоров России.-0-