В России повысили штрафы за невыполнение законных требований силовиков

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Минобороны, если оно совершено организатором или участником митинга, собрания, демонстрации, пикетирования или шествия, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, или административный арест сроком до 30 суток, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

На данный момент штрафы составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов.

Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен нормой о том, что нарушение организатором мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета о публичном мероприятии повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Согласно рекомендованным к принятию поправкам, штрафами также карается нарушение порядка возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования данных средств.

Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "во многих странах существует такая ответственность, ее несут те, кто проводит митинги, их организует". "Чтобы была обеспечена прозрачность за целевым использованием денежных средств. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: в большинстве стран Совета Европы, в США все эти вопросы законодательно решены", - указал председатель палаты.-0-