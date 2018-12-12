В России повысят штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов в 4 раза

12 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении в четыре раза штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна - с 25 до 100 российских рублей в час в расчете на одного пассажира.

"За просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более чем 50% провозной платы", - говорится в тексте законопроекта.

Избежать санкций авиакомпания сможет только в случае обстоятельств непреодолимой силы - если задержка рейса стала следствием неблагоприятных погодных условий, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных случаев, не зависящих от перевозчика.-0-