В России предлагается снимать карантинные ограничения в три этапа

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Снимать введенные в России из-за коронавируса ограничения предлагается в три этапа. Об этом говорится в правительственном плане по снятию карантинных ограничений, который сегодня на совещании у президента России Владимира Путина представила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент БЕЛТА.

В плане не указаны конкретные даты реализации этапов, поскольку решение по ним должны принимать главы регионов. "Ситуация в России уникальная, в некоторых регионах прирост заболевших не превышает 3% в сутки", - констатировала Анна Попова. Она сообщила, что Роспотребнадзор разработал для глав регионов методические рекомендации по определению показателей, которые являются основанием для снятия ограничительных мер. В числе этих показателей - темп прироста заболеваемости COVID-19, количество свободного коечного фонда в учреждениях здравоохранения, охват тестированием на коронавирус.

По словам Анны Поповой, каждый этап предполагает расширение перечня общественных мест, которые будут открываться для граждан. На первом этапе предполагается разрешить одиночные занятия спортом и физкультурой на свежем воздухе, работу торговых предприятий и сферы услуг на ограниченной площади и при условии обеспечения ограниченного числа обслуживаемых людей. Второй этап, в частности, предполагает разрешение на семейные прогулки, увеличение работающих торговых площадей предприятий, открытие образовательных учреждений. На третьем этапе предлагается разрешить работу зон отдыха (парков и скверов), предприятий общественного питания, полностью восстановить деятельность образовательных учреждений. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула: ограничительные мероприятия могут быть возобновлены при ухудшении эпидемиологической ситуации в регионах.

В России, по данным на утро 6 мая, общее число инфицированных COVID-19 достигло 165929, увеличившись за последние сутки на 10559. Самый большой прирост в Москве - на 5858, общее число установленных диагнозов в российской столице - 85973. Число жертв вируса в России достигло 1537, поправились и выписаны после перенесенного заболевания 21327 человек.-0-