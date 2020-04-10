В России представили тест-системы для выявления коронавируса за 15-20 минут

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса, сообщает ТАСС.

"Одна из тест-систем представляет собой специальные микрофлюидные чипы, которые позволяют проводить индивидуальное тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Тестирование основано на методе изотермической амплификации, то есть выявлении РНК вируса. В отличие от метода полиразмерной цепной реакции (ПЦР), амплификация РНК происходит при постоянной температуре реакционной смеси, а также с использованием более производительных ферментов. За счет этого время исследования сократилось с 90 минут при классической ПЦР-диагностике до 15-20 минут", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.-0-