В России при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков

2 июля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах Российской Федерации 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном 2 июля.

"В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, во время проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - отмечается в сообщении.

Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.-0-