В России принят закон о надежном Рунете

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума РФ приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, сообщает ТАСС.

Согласно новому закону, отвечать за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования" интернета в России будет Роскомнадзор. В случае возникновения угроз стабильной работе Глобальной сети в стране ведомство сможет "осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования". При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению.

В компетенцию правительства также будет входить определение условий и случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам. Данные средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор. При этом операторы, установившие такие средства, будут освобождены от обязанности блокировать запрещенную информацию, поскольку ограничение доступа будет осуществлять Роскомнадзор.

Законом предусматривается создание национальной системы доменных имен. Положения об этой системе, требования к ней, порядок ее создания и правила использования будет определять Роскомнадзор, который установит перечень групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону.

Кроме того, вводятся правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор, порядок ведения утвердит правительство. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будут утверждаться Минкомсвязью России по согласованию с ФСБ.

Согласно закону, госучреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, будут обязаны придерживаться правил и принципов, установленных национальными стандартами РФ в области криптографической защиты информации.

В случае окончательного одобрения закон должен вступить в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.-0-