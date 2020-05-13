В России приостановили работу аппаратов ИВЛ "Авента-М"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено на территории России. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С.И.Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.

Уточняется, что соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая.

Как сообщалось, пожар возник 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 кв.м. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС. В соседней палате умерла женщина, причина ее смерти устанавливается. В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому аппарату.-0-

Причиной пожара в больнице Санкт-Петербурга стало возгорание аппарата ИВЛ Пожар возник утром 12 мая на шестом этаже больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 кв.м. Из здания эвакуировали 150 человек.

США возвращают российские ИВЛ после пожаров в больницах Причиной для возврата аппаратов стали пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, по предварительной версии, возникшие из-за возгорания этой модели аппаратов.