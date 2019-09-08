8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. По его итогам должны быть избраны руководители субъектов РФ и члены законодательных собраний, мэры городов и депутаты городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, сегодня проходят дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам, сообщает ТАСС.

Выборами разного уровня будут охвачены все 85 субъектов РФ. В частности, в республиках Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге выберут новых губернаторов.

Состоится также 50 местных референдумов. По итогам должны быть замещены 47,6 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В общей сложности, по данным российской ЦИК, на выборы разного уровня было выдвинуто более 118,5 тыс. кандидатов, из которых более 91 тыс. представляют политические партии, более 27,4 тыс. участвуют в кампаниях в порядке самовыдвижения.-0-