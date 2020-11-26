В России производители вакцин против COVID-19 близки к масштабному выпуску препарата

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские производители вакцин против коронавируса близки к выходу на масштабный выпуск препарата. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Сейчас производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства. И мы видим, что сегодня объемы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре - январе эти объемы будут значимо увеличены, чтобы начать движение сначала по определенным категориям населения, а затем выходить уже и на более широкие масштабы", - сказал Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

Министр отметил, что в ходе пострегистрационных наблюдений при применении вакцин была создана беспрецедентная система по сбору данных о их действии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 59,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, в России по состоянию на 25 ноября зарегистрировано 2 162 503 случая заражения, выздоровели 1 660 419 человек, умерли 37 538.-0-