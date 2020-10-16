В России производство третьей вакцины от коронавируса может начаться в следующем году

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство третьей вакцины от коронавируса в России может начаться в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам Дениса Мантурова, производственные площадки должны получить до конца года возможности подключиться к производству. "То есть коллеги должны пройти все регуляторные процедуры: имеется в виду клиника, после этого мы уже запустим производство", - сказал он.

Всего 18 предприятий и исследовательских центров находятся на разных стадиях разработки вакцины. "Но про живых я слышал только три", - заключил Денис Мантуров.-0-