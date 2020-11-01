В России провели более 61 млн тестов на коронавирус

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
1 ноября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Российские медики провели более 61 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 61 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 587 тыс. исследований.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 389,6 тыс. человек.-0-