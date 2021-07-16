В России распространителям фейков о вакцинации грозит до 3 лет ограничения свободы

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"В последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах. Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации", - сказал Андрей Клишас.

По его словам, за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - штраф от 1,5 млн до 3 млн российских рублей.

Андрей Клишас отметил: в ситуации, когда вся страна живет в режиме борьбы с инфекцией, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации. "Распространение фейков о вакцинации является распространением заведомо недостоверной информации о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, и должно оперативно пресекаться правоохранительными органами, ведь все инструменты для этого у них имеются", - заявил он.-0-