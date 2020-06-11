В России разбился легкомоторный самолет

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкий самолет разбился в Рязанской области недалеко от деревни Авдотьинка. Пилот погиб при крушении. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

"Упал самолет у деревни Авдотьинка, предварительно, модель "Бекас", разлива топлива нет, пилот погиб", - сказал собеседник агентства.

ГУ МЧС России по Рязанской области

В пресс-службе уточнили, что на месте работают сотрудники МЧС, пожара на земле не было. Самолет упал на достаточном удалении от жилых домов.-0-